HABER

FETÖ'nün futbol yapılanması davası: Adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ESKİ futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi.  İstanbul 32.

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ESKİ futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Sanıklardan Zafer Biryol'un kullandığı telefonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazılan yazıya cevap gelmediğini belirten Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, sanık Bekir İrtegün hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmadan takipsizlik kararları verildiğini tutanağa geçirdi.

MAHKEME BAŞKANI: DİĞER SANIKLARLA ARALARINDA BAĞLANTI VAR
Sanıklar Bekir İrtegün ve Uğur Boral avukatı Fatih Uzun, "Eksikler giderilsin, ancak dosya sürüncemede kalmıştır. Müvekkillerimin diğer sanıklarla bağlantısı yoktur. Dosyalarının ayrılmasını talep ediyorum. Yaptığı meslek gereği de mağdur durumdadır, bu nedenle haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını da talep ediyorum" dedi. Bu sözlere karşı Mahkeme Başkanı Günaydın ise "Diğer sanıklarla nasıl bağlantısı yok? Buna ben bile inanmıyorum. Aralarında bağlantı var. Ama, 'transfer süreciyle ilgili mağdur olmuştur' dersen o ayrı bir şey" diyerek tepki gösterdi. Sanık Ersin Güreler'in avukatı Mehmet Metin Karagöz de müvekkilinin futbol menajeri olduğunu, sıklıkla yurtdışına çıktığından yasağının kaldırılmasını talep etti. Sanık Zafer Biryol'un avukatı ise imaj örnekleri alınann dijital materyallerin iadesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti dosya kapsamı, delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve ayırma talebinin reddine karar verdi. Tespit edilen IMEI numaralarına kayıtlı telefonlara takılan hatların Bylock kullanıp kullanmadığının sorulması için yazılan yazının cevabının beklenmesine ve cevaplar geldikten sonra dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine de karar verildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME
İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100'üncü yıIıAtatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100'üncü yıIı
15 Temmuz’un kahramanlarından Mustafa Özbey o günleri anlattı15 Temmuz’un kahramanlarından Mustafa Özbey o günleri anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

AK Parti İlçe Başkanı istifa etti

Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!

Bu çiftliğe gidenler çalışma karşılığında bedava tatil yapıyor!

Bu çiftliğe gidenler bedava tatil yapıyor!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.