HABER

FETÖ’nün futbol yapılanması davasında sanıklar dinlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Zafer Biryol duruşmada “15 yıl önce yaptıklarımın suç olduğunu düşünmüyorum” dedi.
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan 6 sanığın davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Zafer Biryol ile tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ve sanık avukatları hazır bulundu.
“15 sene önce yaptığım şeylerin suç olduğunu düşünmüyorum”
Duruşmada savunma için söz verilen tutuklu sanık Zafer Biryol, suç işlemediğini ve bildiği her şeyi anlattığını söyledi. Tutukluluğunun 16. ayında olduğunu ifade eden sanık Biryol, sanıklar arasında ayrımcılık yapıldığını, diğer sanıkların tutuksuz yargılanırken kendisinin tutuklu bulunduğunu söyledi. Davada iki sanığın Bylock kullandığı halde tutuksuz olarak yargılandığını iddia eden sanık Zafer Biryol, “15 sene önce yaptığım şeylerin suç olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Sanık Zafer Biryol’un avukatı İlker Erdoğan ise, müvekkilinin ve kendisinin FETÖ’nün silahlı bir terör örgütü olduğunu bildiklerini ve bu örgütü tasvip etmediklerini söyledi. Avukat Erdoğan, müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiğini vurguladı. Avukat İlker Erdoğan’ın ardından savunma yapan tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ise önceki savunmalarını aynen tekrar ettiğini söyledi.
Savunma yapan diğer sanık avukatları da adli kontrol şartının kaldırılması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi. Sanık avukatlarının savunmasının ardından cumhuriyet savcısına görüşü soruldu. Savcı savunmalara diyecek herhangi bir husus bulunmadığını söyleyerek tutuklu sanık Zafer Biryol’un tutukluluk halinin devamını ve adli kontrol hükümlerinin de sürdürülmesini talep etti.
Mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Biryol’un tutukluk halinin devamına ve diğer 5 sanık hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağının da sürdürülmesine karar verdi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Malatya’da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltıMalatya’da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Ağaç ve direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldüAğaç ve direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.