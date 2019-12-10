FETÖ'nün futbol yapılanması davasında savcı mütalaasını açıkladı

Davada yargılanan tutuksuz 6 sanığın da tek tek haklarındaki suçlamalara ilişkin görüşlerine yer verilen mütalaada, sanık Bekir İrtegün'ün 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği, örgüte kurban bağışında bulunduğu belirtildi. İrtegün'ün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanarak örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği kaydedildi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davaya ilişkin açıklanan savcılık mütalaasında, sanıklar hakkındaki suçlamalara tek tek yer verildi.

Mütalaada sanığın, etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumu ile uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bilgiler olduğu, bu haliyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği ifade edildi.

Sanık Bekir İrtegün'ün savcılık ifadesinde, sanık eski futbolcu Uğur Boral ile birlikte sohbetlere katıldığını beyan etmesi üzerine 16 Kasım 2017 tarihinde Uğur Boral'ın da aynı soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı anımsatıldı. Sanık Uğur Boral'ın 9 Ocak 2014 tarihinde Banka Asya'da katılım hesap açtırdığı ve 940 bin lira bu hesabına yatırdığının tespit edildiği belirtildi.

Mütalaada, sanığın 2002 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği, örgüte burs ve himmet adı altında bağışta bulunduğunu bilgisine yer verildi. Sanığın bu şekilde örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleri ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği vurgulandı.

Diğer sanık İrtegün gibi etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumu ile uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bilgiler olduğu, bu haliyle sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği kaydedildi.