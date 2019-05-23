FETÖ'nün futbol yapılanması davasında tahliye

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Zafer Biryol'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zafer Biryol ve tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, söz alan sanık Biryol, örgüt hakkında bildiği her şeyi söylediğini belirterek, "Bunların ne olduğunu anlayınca sohbetlerine gitmedim. 3 çocuğum var, eşim yalnız bakıyor. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Beyanda bulunan diğer sanık avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

- Duruşma tarihi 3 Temmuz

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada gelinen aşama, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, savunmasının alınması, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tutuklu sanık Zafer Biryol'un tahliyesine karar verdi.