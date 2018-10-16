HABER

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine hükmedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine hükmedildi


PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
4 üniversitede  FETÖ/PDY Operasyonu: 20 gözaltı4 üniversitede  FETÖ/PDY Operasyonu: 20 gözaltı
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çatkıç tahliye

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.