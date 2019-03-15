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FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:22 | Son Güncelleme

ByLock kullandığı belirlenen firari zanlı, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı - Zanlının, itirafta bulunan eski futbolcu Uğur Boral'ın belirttiği isimlerden olduğu öğrenildi

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı örgütün hücre evinde yakalandı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşılarının Çankaya ilçesindeki hücre evinde saklandığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Örgütün "gaybubet" adını verdiği hücre evine düzenlenen operasyonda FETÖ'nün "futbol yapılanması" içinde yer aldığı ileri sürülen Baykal Çelik gözaltına alındı.

Çelik'in, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafta bulunan eski futbolcu Uğur Boral'ın belirttiği isimlerden olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Çelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

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FETÖ'nün futbol yapılanması operasyon

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