HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı

FETÖ’nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı

08.12.2020 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik soruşturmada 31’i doktor, 6’sı mahrem sorumlu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ’nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4’ü GATA’da olmak üzere) 14’ü aktif görevde, 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6’sı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında, 08.12.2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir” denildi.Şüpheliler arasında 1’i aktif görevde 2 profesör, 3’ü aktif görevde 5 doçent, 5’i ihraç 1’i emekli 6 albay, tamamı ihraç 5 yarbay, aktif görevde 1 binbaşı, aktif görevde 2 yüzbaşı ve ihraç 1 üsteğmenin bulunduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik soruşturmada 31’i doktor, 6’sı mahrem sorumlu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ’nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4’ü GATA’da olmak üzere) 14’ü aktif görevde, 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6’sı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında, 08.12.2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir” denildi.
Şüpheliler arasında 1’i aktif görevde 2 profesör, 3’ü aktif görevde 5 doçent, 5’i ihraç 1’i emekli 6 albay, tamamı ihraç 5 yarbay, aktif görevde 1 binbaşı, aktif görevde 2 yüzbaşı ve ihraç 1 üsteğmenin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?
Yasakta eczaneler açık olacak mı? Yasakta eczaneler açık olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon!

Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı

Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu iddiası

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Ağrı şikayeti ile gittiği hastanede, karnından 9 kilo 800 gram kitle çıkarıldı

Ağrı şikayetiyle gitti, karnından bakın ne çıktı

Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu

Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu

Son dakika! İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.