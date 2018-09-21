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FETÖ'nün gaybubet evinde 2 dolarlık banknotla yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yapılan baskında 6 kişi yakalandı.

FETÖ'nün gaybubet evinde 2 dolarlık banknotla yakalandılar

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yapılan baskında 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden N.B.'nin örgütün yurt dışı bağlantılarında görev alan önemli isimlerinden olduğu öne sürüldü. Şüphelilerden 5'i yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Denizli ve Kırşehir illerindeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Dumlupınar, Akkent, 100'üncü Yıl ve Gaybi Efendi mahallelerindeki örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 5 ayrı eve eş zamanlı yapılan baskında örgütün yurtdışı bağlantılarında görev alan önemli isimlerinden olduğu iddia edilen N.B. ile birlikte M.K., D.D., E.D., D.Ç. ve E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramada özel olarak basılmış ve dünyada az sayıda olduğu belirtilen 1 adet 2 dolarlık banknot, 300 dolar, 13 bin TL ile sahte kimlikler ele geçirildi. TEM Şubesi'ne götürülen 3'ü kadın 6 şüpheliden 5'i yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. N.B.'nin ise sorgulamasının sürdüğü bildirildi.

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FETÖ'nün gaybubet evinde 2 dolarlık banknotla yakalandılarFETÖ'nün gaybubet evinde 2 dolarlık banknotla yakalandılarFETÖ'nün gaybubet evinde 2 dolarlık banknotla yakalandılar

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