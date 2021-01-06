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FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan eski 2 emniyet müdürünün sorgusu sürüyor

06.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Ankara’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evinde yakalanan firari 2 eski emniyet müdürünün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu sürüyor.Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinden eski 1.

Ankara’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evinde yakalanan firari 2 eski emniyet müdürünün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinden eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ali D.’nin örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Merkez Emniyet Müdürlüğü yapmış eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim E. ise polis ekiplerinin geldiğini fark edince 4. katta bulunan evin balkonundan bir ağaca tutunarak aşağı atlayıp kaçmaya çalıştı. İbrahim E., yaşanan kovalamaca neticesi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlının yakalanmamak amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri tespit edildi. Dairenin de FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan tutuklu bulunan eski bir albaya olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyale el koyuldu.
Zanlıların örgüt tarafından emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak kodlandıkları ve her ikisinin de ByLock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları kaydedildi. Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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