HABER

FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan eski öğretmenin yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan eski öğretmenin yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Y. ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık E.Y. yapıya ait kurumlarda öğretmen olarak çalıştığını belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

E.Y, mahkemeye ulaşan ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını da kabul etmediğini belirtti.

Duruşmada mahkeme başkanının "15 Temmuz darbe girişimini FETÖ/PDY terör örgütünün yaptığına dair şüphen var mı? sorusunu yöneltmesi üzerine sanık E.Y, "Darbe girişimini bu yapının yaptığını bilmiyorum. Bu sebeple bu yapının silahlı terör örgütü olup olmadığını da bilmiyorum. Tahliyemi talep ederim." yanıtını verdi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen O.K. ise sanık E.Y'nin kendisini sohbet toplantılarına çağırdığını ifade ederek, şunları anlattı:

"E.Y. sohbet toplantılarının önemli olduğunu söyleyerek beni de davet ediyordu. 17-25 sonrası sohbet toplantısına gittiğimde E.Y. tarafından hükümet aleyhine bir sinevizyon gösterisi izletildi. Ben daha sonra bu sohbetlere gitmedim. Bu şahıs dükkanıma gelerek hükümet aleyhine sıkça söylemlerde bulunuyordu. Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olmam için benden talepte bulundu. Yine 17/25 sonrası Bank Asya'ya para yatırmam için talepte bulundu. E.Y. 17/25 sonrası yapılan seçimlerde 'AK Parti'ye oy vermeyin' dedi. Bu şahsın yanında getirdiği kişi Cumhurbaşkanı'na ağır hakaretlerde bulunuyordu."

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık E.Y'nin mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Rektörsüz olan ERÜ ve Kayseri Üniversitesi'nde atamalar ve işlemler yapılamıyorRektörsüz olan ERÜ ve Kayseri Üniversitesi'nde atamalar ve işlemler yapılamıyor
Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptıMersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi eski öğretmen FETÖ/PDY davası tutuklu sanık

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

5 kadına kabusu yaşattı

5 kadına kabusu yaşattı

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.