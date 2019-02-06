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FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' baskın: 17 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 11:24 | Son Güncelleme

BURSA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda içlerinde örgütün 'mahrem imamları' da bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' baskın: 17 gözaltı (2)

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda içlerinde örgütün 'mahrem imamları' da bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun sivil, 7'sinin ise farklı rütbelerde asker ve polis olduğu öğrenildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 10 hücre evine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si asker ve polis olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı öne sürüldü. Şüphelilerden 4'ünün farklı illerde FETÖ'nün sözde 'bölge sorumlusu' olduğu, 6'sının askeri personele, birinin ise emniyet personeline 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edildi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da kapı çerçevelerinin aralarına gizlenmiş çok sayıda telefon hattı, dijital materyaller, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile 10 bin TL, bin 200 Avro, 4 bin 235 Dolar, çok sayıda altın ve 10 senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' baskın: 17 gözaltı (2)FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' baskın: 17 gözaltı (2)FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' baskın: 17 gözaltı (2)FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' baskın: 17 gözaltı (2)

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