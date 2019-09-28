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FETÖ’nün ‘Gaybubet Evleri’ne’ operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyeti’nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Gaybubet Evleri’nde kalan 13 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi ve yöneticisi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.Gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı olarak 18 adrese düzenlenen operasyonda ‘Gaybubet Evleri’nde’ kaldığı tespit edilen 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan, Gaybubet Evleri’nde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli de yapılan operasyon ile yakalandı.

İstanbul Emniyeti’nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Gaybubet Evleri’nde kalan 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi ve yöneticisi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı olarak 18 adrese düzenlenen operasyonda ‘Gaybubet Evleri’nde’ kaldığı tespit edilen 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Gaybubet Evleri’nde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli de yapılan operasyon ile yakalandı.

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