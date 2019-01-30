HABER

FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Samsun, Çorum, Sinop ve Trabzon illerinde aranan 6 şahıs, Samsun’da örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firar olan ve gaybubet evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan FETÖ’nün gaybubet evi olarak kullanılan toplam dört adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, Trabzon 1.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Samsun, Çorum, Sinop ve Trabzon illerinde aranan 6 şahıs, Samsun’da örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firar olan ve gaybubet evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan FETÖ’nün gaybubet evi olarak kullanılan toplam dört adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 3 ayrı numarada ’ByLock’ abonelik kaydı olduğu, Trabzon’da bölge talebe mesullüğü (BTM) yaptığı değerlendirilen, Trabzon’da FETÖ’ye müzahir şirkette SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen Adem Ö., Sinop Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ’ye ait müzahir şirkette SGK kayıtları olan, Bank Asya’da katılım hesabı olan ve Beyaz Lale Samsun Mezunlar ve Üniversiteliler Derneği üyeliği olduğu tespit edilen Meryem B., Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ’ye müzahir Genç Kariyer Derneği üyesi olan, Bank Asya’da hesabı olduğu, Sinop’ta alınan bir ifadede bölge talebe mesulü olduğu şeklinde beyan olan ve askeri öğrencilerden sorumlu BTM olduğu yönünde teyide muhtaç bilgileri tespit edilen Mehmet S., Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 2 telefon numarasında ByLock abonelik kaydı olduğu, aynı adreste yakalanan Mehmet S. isimli şahsın imam nikahlı eşi olduğunu beyan eden Ayşa G.T., Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, 667 Sayılı KHK ile çalışma izni iptal edilen MEB personeli olduğu tespit edilen, FETÖ’ye ye müzahir şirketlerde SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen İsmail Y., Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı olduğu, FETÖ’ye müzahir şirketlerde SGK kayıtları olan, sahte kimlik kullandığı tespit edilen, aynı ikamette yakalanan İsmail Y.’nin eşi olduğu anlaşılan Fatma Z.Y. olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı.
Samsun harici aranan 4 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. Söz konusu şahısların haklarında yakalama olan illerin adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak ifade verecekleri öğrenildi.
Diğer 2 zanlının gözaltı işlemleri devam ediyor.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Borçlusunu yere yatırıp boğazına bıçak dayadıBorçlusunu yere yatırıp boğazına bıçak dayadı
Freni boşalan iş makinesi minibüse çarptı: 6 yaralıFreni boşalan iş makinesi minibüse çarptı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

O ödemeler yarın yapılıyor!

O ödemeler yarın yapılıyor!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.