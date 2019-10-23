FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyonda 7 tutuklama

Kahramanmaraş polisi tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerinin takibe alınmasıyla çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaparak örgütün gaybubet evleri belirlenerek takibe almış, 7 farklı evde gizlenen 9 kişi, kent merkezi ve Elbistan ilçesinde eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Şüpheliler arasında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenin, örgütle bağlantılı şirket ve kurumlarda çalıştığı, farklı illerden aranma kayıtlarının olduğu belirlendi. Aralarında terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullananların da olduğu şüphelilerin aynı zamanda mahrem yapı içinde yer aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4’ü kadın 9 şüpheliden Ayfer G., Ülkü T., Kürşat K., Muhammet K., Sinan S., Samet B. ve Yahya G. tutuklandı.

