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FETÖ’nun "Gaygubet Evlerine" operasyon

02.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "Gaygubet evlerine" yapılan operasyon kapsamında haklarında arama kaydı bulunan 7 şüpheliden 5’i gözaltına alındı.Balıkesir merkezli 2 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında, hakkında arama kaydı bulunan 7 şüpheli’den 5’i düzenlenen şafak operasyonlarıyla örgütün "gaybubet evlerinde" yakalandı.

Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "Gaygubet evlerine" yapılan operasyon kapsamında haklarında arama kaydı bulunan 7 şüpheliden 5’i gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 2 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında, hakkında arama kaydı bulunan 7 şüpheli’den 5’i düzenlenen şafak operasyonlarıyla örgütün "gaybubet evlerinde" yakalandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’nin "gaybubet evlerine" yönelik eş zamanlı zamanlı operasyon yapıldı. Haklarında arama kaydı bulunan İ.K, S.B, A.A, O.E ve M.A’nın örgüt mensuplarının kaldığı "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslerde bulunduğu tespit edilerek yakalama kararı verildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Balıkesir, Burhaniye, Edremit, Bigadiç ile Bursa’da zanlıların bulunduğu örgüt evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 7 şüpheliden 5’i yakalandı. 2 şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.

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