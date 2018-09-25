GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Gaziantep il imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Elmas ile avukatı katıldı.
Duruşmada, FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in davasında tutuklu yargılanan holdingin eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu tanık olarak dinlendi.
Nakıboğlu, Murat Elmas ismini cezaevine girdikten sonra medyadan öğrendiğini iddia ederek, "Daha önceki ifademde Murat Elmas diye birinden bahsettim ancak ifade verdiğim şahıs huzurda bulunan sanık değildir." dedi.
Mahkeme başkanının, tanık Nakıboğlu'nun önceki ifadesinde, sanık Elmas'ın Mehmet Kocatürk (firari bölge imamı) ile kendisini ziyaret ettiğini ancak bu kişileri kovduğunu söylediğini hatırlatması üzerine Nakıboğlu, cezaevinde alzaymır hastalığının ilerlediğini, bu nedenle nasıl ifade verdiğini hatırlayamadığını ileri sürdü.
Bir başka FETÖ davasında tutuklu yargılanan C.E. de sanığı örgüt iltisakıyla kapatılan okuldan tanıdığını ancak FETÖ üyesi olup olmadığını bilmediğini savundu, Elmas'ı Mehmet Kocatürk'ün yanında gördüğünü söyledi.
Tanık M.A.Ö. da FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 2,5 yıl hapis cezası aldığını belirterek, örgütün kapatılan okulunda yönetici olduğunu, katıldığı bir örgüt toplantısında sanığın kendilerine örgütün "il abisi" olarak tanıştırıldığını anlattı.
Sanık Elmas, bazı sanıkların cezadan kurtulmak amacıyla kendisine iftira attığını savundu.
Mahkeme heyeti, sanık Elmas'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
Trump'tan yeni yaptırım mesajı! Dünyaya duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a büyük şok!
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum