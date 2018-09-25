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FETÖ'nün "Gaziantep il imamının" yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

Örgütün "Gaziantep il imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Gaziantep il imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Elmas ile avukatı katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in davasında tutuklu yargılanan holdingin eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu tanık olarak dinlendi.

Nakıboğlu, Murat Elmas ismini cezaevine girdikten sonra medyadan öğrendiğini iddia ederek, "Daha önceki ifademde Murat Elmas diye birinden bahsettim ancak ifade verdiğim şahıs huzurda bulunan sanık değildir." dedi.

Mahkeme başkanının, tanık Nakıboğlu'nun önceki ifadesinde, sanık Elmas'ın Mehmet Kocatürk (firari bölge imamı) ile kendisini ziyaret ettiğini ancak bu kişileri kovduğunu söylediğini hatırlatması üzerine Nakıboğlu, cezaevinde alzaymır hastalığının ilerlediğini, bu nedenle nasıl ifade verdiğini hatırlayamadığını ileri sürdü.

Bir başka FETÖ davasında tutuklu yargılanan C.E. de sanığı örgüt iltisakıyla kapatılan okuldan tanıdığını ancak FETÖ üyesi olup olmadığını bilmediğini savundu, Elmas'ı Mehmet Kocatürk'ün yanında gördüğünü söyledi.

Tanık M.A.Ö. da FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 2,5 yıl hapis cezası aldığını belirterek, örgütün kapatılan okulunda yönetici olduğunu, katıldığı bir örgüt toplantısında sanığın kendilerine örgütün "il abisi" olarak tanıştırıldığını anlattı.

Sanık Elmas, bazı sanıkların cezadan kurtulmak amacıyla kendisine iftira attığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Elmas'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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"Gaziantep il imamı" FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Gaziantep Murat Elmas

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