GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Gaziantep il imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Elmas ile avukatı katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in davasında tutuklu yargılanan holdingin eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu tanık olarak dinlendi.

Nakıboğlu, Murat Elmas ismini cezaevine girdikten sonra medyadan öğrendiğini iddia ederek, "Daha önceki ifademde Murat Elmas diye birinden bahsettim ancak ifade verdiğim şahıs huzurda bulunan sanık değildir." dedi.

Mahkeme başkanının, tanık Nakıboğlu'nun önceki ifadesinde, sanık Elmas'ın Mehmet Kocatürk (firari bölge imamı) ile kendisini ziyaret ettiğini ancak bu kişileri kovduğunu söylediğini hatırlatması üzerine Nakıboğlu, cezaevinde alzaymır hastalığının ilerlediğini, bu nedenle nasıl ifade verdiğini hatırlayamadığını ileri sürdü.