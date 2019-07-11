FETÖ'nün gerçek yüzü İşkodra'da anlatıldı

İŞKODRA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" belgeseli Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde gösterildi.

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, İşkodra Yunus Emre Enstitüsünde Arnavutça altyazıyla izlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün tanklar ve ağır silahlarla Türkiye'nin elleri boş ama yüreği iman dolu sivil halkını tehdit ettiğini ifade etti.

FETÖ'nün klasik bir terör örgütü olmadığına işaret eden Yörük, "Bu örgüt daha çok bir istihbarat örgütü gibi yapılandırılmış, sinsiliği esas almış, gizlilikle, kılık ve kimlik değiştirerek bulunduğu ülkelerin sivil ve resmi tüm kurumlarına sızma gücü ve yeteneği olan bir örgüt." dedi.