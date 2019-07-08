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FETÖ'nün gerçek yüzü Londra'da anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel, Londra Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Prens Charles Sinema salonunda gösterildi

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel İngiltere'nin başkenti Londra'da seyirciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan The Network isimli belgesel, Londra Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Prens Charles Sinema salonunda gösterildi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeseli çok sayıda kişi seyretti.

Programda konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türk demokrasini hedef aldığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının bu girişime cesurca karşı olduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin bu terör örgütünün Türk devleti ve demokrasisini hedef almaya kadar varan büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Yalçın, "Her ne kadar Türkiye'nin bu örgüte karşı mücadelesi içeride devam etse de FETÖ çoğu müttefikimiz olan diğer ülkelerde hala faaliyetlerine devam ediyor. Bu ülkelerin sistemlerini suistimal ediyorlar, hoşgörü ile karşılanıyorlar, koruma sağlanıyorlar." dedi.

Yalçın, belgeselin FETÖ'nün karanlık yüzünü ortaya koyduğunun altını çizerek, "Örgüt, hala birçok ülkede eğitim, iş ve medya alanlarında faaliyet yürütüyor." uyarısında bulundu.

Bu örgütün gerçek yüzünün özellikle müttefiklere, diğer ülke halklarına gösterilmesinin önemine değinen Yalçın, bu açıdan belgeselin önemli olduğunu dile getirdi.

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FETÖ ingiltere

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