FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan belgesel film Kazakistan'da gösterildi

NUR SULTAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü anlatan "Network" isimli belgesel film, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gösterildi.

İngiliz gazeteci Andrew Wilson'un TRT World kanalı için hazırladığı filmin gösterimi, Keruen alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen programa, Büyükelçi Nevzat Uyanık, Türk diplomatlar, ülkedeki Türk kurumlarının yetkilileri, yabancı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

1,5 saatlik belgesel yoğun ilgi gördü.

Büyükelçi Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin, FETÖ'nün karanlık yüzünün, dünya kamuoyuna ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarına tanıtılması amacıyla hazırlandığını belirterek, "Kazak kamuoyuna, burada yaşayan yabancılara bu filmi göstererek hain terör örgütünün gerçek yüzü hakkında kamuoyunun doğru bilgilenmesi yolunda bir adım attığımızı düşünüyorum." dedi.

