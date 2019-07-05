HABER

FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli’de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi.

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli’de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi. Kocaeli genelinde 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, ev süsü verilmiş apartman daireleri içerisinde oluşturulan dershanelerde ders verildiğini belirledi. Adreslerde yapılan operasyonlarda kendilerini gizleyerek öğrencilere ders veren 7 öğretmen gözaltına alındı. Dershanelerde yapılan aramalarda çok sayıda FETÖ elebaşısına ait kitaplar olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dokümana el konuldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında yargılanarak açığa alındıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdiTakla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi
PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçtiPKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.