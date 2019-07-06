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FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli’de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi.

FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli’de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi. Kocaeli genelinde 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, ev süsü verilmiş apartman daireleri içerisinde oluşturulan dershanelerde ders verildiğini belirledi. Adreslerde yapılan operasyonlarda kendilerini gizleyerek öğrencilere ders veren 7 öğretmen gözaltına alındı. Dershanelerde yapılan aramalarda çok sayıda FETÖ elebaşısına ait kitaplar olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dokümana el konuldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında yargılanarak açığa alındıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan şahısların 7’sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest

FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest

FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest

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