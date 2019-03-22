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FETÖ'nün Gürcistan yapılanmasındaki isim yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin yurt dışı faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüpheli Erol G., İstanbul'da yakalandı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin yurt dışı faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüpheli Erol G., İstanbul'da yakalandı.
Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gürcistan'da FETÖ adına faaliyet gösteren şirketin ortaklarından olduğu ve terör örgütünün yönetici pozisyonunda yer aldığı belirlenen Erol G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli Erol G., İstanbul'da kimlik kontrolü sırasında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Erol G., savcılığın talimatıyla Ankara'ya getirilerek Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

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