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FETÖ'nün 'Gürcistan yapılanması'nın sözde üst düzey yöneticisi Manisa'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'Gürcistan yapılanması'nda sözde 'üst düzey yönetici' olduğu ileri sürülen Y.A., gözaltına alındı.

MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'Gürcistan yapılanması'nda sözde 'üst düzey yönetici' olduğu ileri sürülen Y.A., gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ortaklaşa yaptığı çalışmada, hakkında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan ve örgütün 'Gürcistan yapılanması'nda sözde 'üst düzey' yönetici olduğu öne sürülen Y.A.'nın, Salihli'de olduğunu belirledi. Y.A.'nın bulunduğu eve bu sabah operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Y.A.'nın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzelere incelenmek üzere el koyuldu. Y.A., Salihli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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