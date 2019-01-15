FETÖ'nün hain darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen eski Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün hain darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen eski Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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