Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, örgütün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında, Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa ve Malatya'da 3 avukat, meslekten ihraç edilmiş hakim ve hakim adayı olmak üzere 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Daha önce, Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da arasında meslekten ihraç edilen hakim adayı, uzman yardımcısı ve 3 avukatın bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
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