Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 1 hukukçu teğmen, 1 hakim adayı ile 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Burdur, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kütahya'da ikamet ettikleri öğrenilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler
Yeğenini 4 aylık bebeğinin gözleri önünde... 'Gözüm döndü, şeytana uydum'
Adana Havalimanı'ndaki Suudi kargo uçağında 14 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
Amasya'da doktorları bile şaşkına çeviren doğum! Tam 9 tane...
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı
Dündar: Erdoğan Almanya'ya geldiğinden beri endişeliyim
Devlet Bahçeli, İstanbul'da bu iki ilçeyi istiyor
ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum