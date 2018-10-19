Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında Burdur, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kütahya'da meslekten ihraç edilen 1 hukukçu teğmen ve 1 hakim adayı ile 6 avukat gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

