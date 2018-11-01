Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında, 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 avukat ile bir uzman yardımcısının İstanbul, Ankara, Artvin ve Ağrı'da ikamet ettikleri öğrenildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

