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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında, 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 avukat ile bir uzman yardımcısının İstanbul, Ankara, Artvin ve Ağrı'da ikamet ettikleri öğrenildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY Tokat

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