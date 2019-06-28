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FETÖ'nün Hatay imamı Kahramanmaraş'ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hatay imamı olduğu iddiasıyla aranan Ali Kamalak (26), eşi Esra Kamalak (28) ve ağabeyi A.K.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hatay imamı olduğu iddiasıyla aranan Ali Kamalak (26), eşi Esra Kamalak (28) ve ağabeyi A.K. (29) Kahramanmaraş'ta yakalandı. Kamalak çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ'nün Hatay imamı olduğu öne sürülen ve Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Kamalak'ın Kahramanmaraş'a görüldüğü bilgisine ulaştı. Şüphelinin yerini tespit etmeye çalışan ekipler, Kahramanmaraş 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Ali Kamalak'ın eşi Esra Kamalak ile ağabeyi A.K.'nın da Kahramanmaraş'ta olduğunu tespit etti. Jandarma, Ali Kamalak'ın eşiyle birlikte Gaffarlı Mahallesi'nde dedesinin bağ evinde, ağabeyi A.K.'nın Çokyaşar Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ali Kamalak'ı, eşi ve ağabeyini yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Kamalak ile eşi Esra Kamalak tutuklanarak cezaevine konuldu. A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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