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FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 61'i, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah, ifade veren şüphelilerden 58'ini tutuklanma, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 3 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan 36 zanlı Sincan Cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 22'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 21 Eylül'de 110 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 110 kişi hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlenmişti.

Muvazzaf 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubayın tamamı gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9'unun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldığı, 40'ının ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması

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