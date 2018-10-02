HABER

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:45 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah, ifade veren şüphelilerden 37'sini tutuklanma, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan 16'sı tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 21 Eylül'de 110 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 110 kişi hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlenmişti.

Muvazzaf 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubayın tamamı gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 110 şüpheliden 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

PARTNERVitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...Vitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...
Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!
Feyzioğlu: İnsanlığını unutandan hukukçu olmazFeyzioğlu: İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik ope Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.