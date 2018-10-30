DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 13 ilde FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37'si muvazzaf, 53 zanlıdan 20'si "silahlı terör örgütüne üye oldukları" suçlamasıyla tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 37'si muvazzaf, 53 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 20'si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 33'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
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