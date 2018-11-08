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FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 32'si muvazzaf 43 şüpheliden 16'sı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik, Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32'si muvazzaf 43 zanlıdan 16'sı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişilerce arandığı tespit edilen 32'si muvazzaf, 12'si görevinden ihraç edilen, 2'si emekli 46 şüpheliye yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 16'sı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 26'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 2 Kasım'da, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, İstanbul, Amasya, Antalya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Mersin, Ankara ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda, 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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16 tutuklama FETÖ operasyon

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