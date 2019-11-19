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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara merkezli 5 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği, 10'u aktif görevde, 7'si daha önce ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 11 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Hava Kuvvetleri yapılanması

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