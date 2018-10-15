FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 36 subay için gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Hava Kuvvetleri'nde 9'u pilot 36 subay hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatları tespit edilen 33'ü üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara ve 17 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı ve bunlardan 9'unun pilot olduğu belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
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