HABER

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4'ü albay 60 şüpheliden 31'i yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4'ü albay, 8'i pilot 60 şüpheliden 31'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 8'i pilot 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında daha önce idari işlem uygulanan 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı rütbesinden 60 şüpheliyi gözaltına almak için çalışma başlattı.

Bunlardan gözaltına alınan 31 şüpheli ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler hakkında daha önce idari işlem yapıldığı öğrenildi.

PARTNERMilli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı?
'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir''Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'
Çukurca kar altındaÇukurca kar altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.