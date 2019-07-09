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FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

İzmir’de FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda hala görevde olanlar da dahil 17 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Koordinesi le İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütünün Hava Kuvvetleri Ümit Yapılanmasına önemli bir darbe vuruldu.

İzmir’de FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda hala görevde olanlar da dahil 17 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Koordinesi le İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütünün Hava Kuvvetleri Ümit Yapılanmasına önemli bir darbe vuruldu. Aralarında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen düzeyinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 sözde imam ve ByLock yazışmalarında adı geçen aktif ve geçici görevlerinden ihraç edilen 25 TSK mensubu olmak üzere toplam 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 20 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda üç müdür pozisyonunda faaliyet gösteren sözde imam ile 17 TSK mensubu örgüt üyesi gözaltına alındı.

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