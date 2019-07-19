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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma dosyasında adı geçen C.A'nın FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğunu, haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin de ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti.

Ekipler, FETÖ'nün İzmir Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 52 şüpheliye yönelik İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Samsun, Kocaeli, Eskişehir, Isparta, Konya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa ve Manisa'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

- Mahrem yapılanma operasyonunda diğer FETÖ'cüler de yakalandı

Bu arada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, haklarında FETÖ'den arama kaydı bulunan bir ihraç emniyet müdürü, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç iki üsteğmen olmak üzere 14 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin hepsinde başkalarının adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunurken, aramalarda 29 bin 820 avro, 9 bin 515 dolar, 11 bin 370 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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