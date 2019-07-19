HABER

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yeni yapılanması çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Taylan YILDIRIM/ İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Şüpheli mahrem imamların, 15 Temmuz öncesinde İzmir'deki Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı 2 farklı yapı olarak yönettiği, darbe teşebbüsü sonrasında ise yeniden yapılanmak için 2 grubu birleştirdikleri ve kripto elemanlarıyla yüz yüze görüşme yaptıkları saptandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik bir süredir sürdürdüğü soruşturmada, kripto örgüt üyeleri ile bağlı bulundukları mahrem imamların isimleri tek tek tespit edildi. Toplam 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 20'si İzmir, Samsun, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Isparta, Konya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa ve Manisa'da yapılan eş zamanloı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 14 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Operasyonda baskın düzenlenen örgüte ait hücre evlerinde, haklarında farklı soruşturmalarda örgüt üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 14 şüpheli de yakalandı. 14 şüpheliden birinin eski emniyet müdürü, ikisinin üsteğmen olduğu bildirildi.
15 TEMMUZ SONRASI ÖRGÜT YENİ YAPILANMAYA GİTMİŞ
Gözaltına alınan şüphelilerin, farklı kurumlarda yönetici ya da öğretmen olarak görev yapmalarına rağmen, 'mahrem imam' olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki örgüt üyelerini yönettikleri saptandı. Hakkında gözaltı kararı verilen ve firari olan C.A.'nın 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağında görev aldığı, direk olarak Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'la bağlantıda olup, onlardan talimat aldığı ifade edildi.
Soruşturmada şüphelilerin, asker içerisindeki kripto elemanlarıyla örgütü yeniden canlandırmak için yaptıkları planlar deşifre edildi. Mahrem imamların 15 Temmuz öncesinde İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı 2 farklı yapı olarak yönettiği, darbe teşebbüsü sonrasında ise yeniden yapılanmak için 2 gurubu birleştirdikleri ve asker içerisindeki kripto elemanlarıyla, telefon ya da şifreli yazışma yerine, yüz yüze görüşmeler yaptıkları saptandı. Tamamı örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan şüphelilerle birlikte çok sayıda sahte kimlik ile 29 bin 820 euro, 9 bin 515 dolar, 11 bin 370 TL ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Otomobildeki dama tahtaları arasından uyuşturucu çıktıOtomobildeki dama tahtaları arasından uyuşturucu çıktı
Dilencinin taktiği zabıtaları şaşkına çevirdiDilencinin taktiği zabıtaları şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.