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FETÖ'nün havacı öğretmeni tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlendiği FETÖ/PDY operasyonda yakalanan ve örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında 'öğretmen' olduğu öne sürülen H.E.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlendiği FETÖ/PDY operasyonda yakalanan ve örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında 'öğretmen' olduğu öne sürülen H.E. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan H.E., kent merkezindeki evde yakalandı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında 'öğretmen' konumunda olduğu öne sürülen H.E. gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürüldü. H.E., yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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