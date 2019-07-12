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FETÖ'nün HSYK adayı ile eşine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY terör örgütünce 2014 HSYK seçimlerinde üye aday olarak gösterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül'ün 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı - Mahkeme heyeti, her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verirken sanık Cevat Gül 8 yıl 9 ay, Ayşe Neşe Gül ise 10 yıl hapse mahkum edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 2014 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için aday gösterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül 10 yıl, eşi eski savcı Cevat Gül ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cevat Gül, Ayşe Neşe Gül ile avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Cevat Gül, haklarındaki suçlamaları reddederek, geçmiş yıllarda aldıkları görevlerin suçlanmalarına neden olduğunu savundu. Kendisiyle aynı eğitimi alan ve görevlerinin başında bulunan arkadaşları olduğunu belirten sanık Gül, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Ayşe Neşe Gül ise meslek hayatı boyunca ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tuttuğunu kaydederek, "Hiçbir örgüte bağlı değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın örgüt içerisindeki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın özelliği ile suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak Cevat Gül'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama aşamasındaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.

Aynı nedenlerle sanık Ayşe Neşe Gül'e de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, önce 12 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın yargılama aşamasındaki davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı 10 yıla düşürdü.

Heyet, her iki sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TC Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarını işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle bu suçlardan beraatlerine karar verdi.

Heyet, her iki sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül'ün, "Anayasa'yı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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Ayşe Neşe Gül Cevat Gül FETÖ'nün HSYK adayı ile eşine hapis cezası

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