FETÖ'nün HSYK adayı ile eşine hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 2014 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için aday gösterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül 10 yıl, eşi eski savcı Cevat Gül ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cevat Gül, Ayşe Neşe Gül ile avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Cevat Gül, haklarındaki suçlamaları reddederek, geçmiş yıllarda aldıkları görevlerin suçlanmalarına neden olduğunu savundu. Kendisiyle aynı eğitimi alan ve görevlerinin başında bulunan arkadaşları olduğunu belirten sanık Gül, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Ayşe Neşe Gül ise meslek hayatı boyunca ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tuttuğunu kaydederek, "Hiçbir örgüte bağlı değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın örgüt içerisindeki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın özelliği ile suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak Cevat Gül'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama aşamasındaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.