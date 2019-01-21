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FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 21:08 | Son Güncelleme

Bolu'da örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı eve düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hücre evinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki eve düzenlenen operasyonla yakalanan V.Y, İ.E, E.O. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonları ile tablet bilgisayarlarda yapılan incelemede, "Fantom" isimli uygulamanın yüklü olduğu öğrenildi.

Cep telefonlarında SIM kart bulunmayan FETÖ/PDY üyelerinin ByLock'tan sonra Fantom isimli gizli haberleşme uygulamasıyla irtibat kurdukları belirtildi.

- Olay

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan V.Y. ile İ.E'nin bulunmasına yönelik çalışma çerçevesinde "gaybubet evi" olarak adlandırılan eve operasyon düzenlemişti.

Yapılan operasyonda V.Y, İ.E, E.O. ve H.K. gözaltına alınmış, evde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, tablet bilgisayar ve hafıza kartı ile harici bellek ele geçirilmişti.

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