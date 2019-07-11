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FETÖ'nün hücre evinde yakalanan firari çift tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet evi'nde yakalanan çift tutuklandı.

FETÖ'nün hücre evinde yakalanan firari çift tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet evi'nde yakalanan çift tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Çankırı yapılanmasında 'mahrem imam' olduğu iddia edilen S.Y ile örgüt içinde kentte kadınlardan sorumlu olduğu iddia edilen eşi Ş.Y., 2 gün önce Ankara'nın Pursaklar ilçesinde örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evinde yakalandı. Sorgulanmak üzere Çankırı’ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün hücre evinde yakalanan firari çift tutuklandı

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