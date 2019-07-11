FETÖ'nün hücre evinde yakalanan firari çift tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet evi'nde yakalanan çift tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Çankırı yapılanmasında 'mahrem imam' olduğu iddia edilen S.Y ile örgüt içinde kentte kadınlardan sorumlu olduğu iddia edilen eşi Ş.Y., 2 gün önce Ankara'nın Pursaklar ilçesinde örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evinde yakalandı. Sorgulanmak üzere Çankırı’ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



