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FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda eski öğretmen gözaltına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir eski öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Safranbolu kent merkezinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmen M.K. gözaltına alındı.

Örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı sırada meslekten ihraç edilen şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gaygubet evi Karabük

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