FETÖ'nün hücre evine operasyon

Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan 3 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Merzifon ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

