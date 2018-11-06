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FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 20:20 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde örgütün aranan 3 üyesi hücre evinde yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan 3 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Merzifon ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Amasya FETÖ/PDY gözaltı hücre evleri operasyon

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