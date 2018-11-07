FETÖ'nün hücre evine operasyon

Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alına 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, Merzifon ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı, hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri yargılanmak üzere İstanbul'a sevk edilirken, 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

