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FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Isparta'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye oldukları belirlenen ve Antalya'da arama kaydı bulunan F.Ü. ve S.Ü. çiftinin Sermet Mahallesi'nde "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde kaldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, çifte ait sahte kimlik ele geçirilirken, şüphelilerin FETÖ/PDY okulunda öğretmenlik yaptıkları öğrenildi.

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