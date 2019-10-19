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FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 15:15 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün belirlenen bir hücre evine operasyon düzenledi. FETÖ/ PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen H.Ş. ve eşi D.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise, şüpheliler adına düzenlenmiş sahte kimlik, örgütün gizli haberleşmelerinde kullanılan 112 simkart, 5 bin 500 dolar, 9 bin 600 lira ve telefon ve tabletler ele geçirildi. Ele geçirilen para ve diğer materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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