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FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi dolarlar çıkması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:10 | Son Güncelleme

Muğla merkezli 3 ildeki operasyon kapsamında 1 kişi daha tutuklandı

Muğla merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 3 ilde eş zamanlı baskın yapılan hücre evlerinde F serisi dolarların çıktığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi daha tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün hücre yapılanmasına yönelik 3 ilde gerçekleştirilen ve hücre evlerinde F serisi dolarların bulunduğu operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli daha Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik Muğla, İzmir ve Denizli'de çalışma başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün 16 hücre evine düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, gözaltına alınan 2 şüpheli arama kaydının bulunduğu İzmir'e gönderilmişti.

Evlerde yapılan aramada 175 bin 273 dolar, 195 avro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi riyali, 10 dirhem ele geçirilmişti. El konulan dolarlardan 17'sinin "F" serisi olduğu anlaşılmıştı. Operasyonda, bir kısmı çeşitli yerlere "zulalanmış" çok sayıda akıllı telefon, flash bellek, taşınabilir wifi, laptop, cd, sd kart, harici sim kart, tablet bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, tuşlu telefonlar, örgütsel dokuman ve sahte kimlik ele geçirilmişti.

Öte yandan, aranan şüpheliler ile bir arada kaldıkları tespit edilen 8 kişi hakkında da örgütle bağlantılarına ilişkin araştırma yürütüldüğü, bu kişilere de şüpheli olarak adli işlem yapılacağı bildirilmişti.

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