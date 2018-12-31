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FETÖ'nün hücre evlerine baskında gözaltına alınan 23 kişiden 9'u daha tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

BURSA'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u daha tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpehiden 11'i geçen hatfa tutuklanmıştı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u daha tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpehiden 11'i geçen hatfa tutuklanmıştı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 28 hücre evine geçen hafta operasyon düzenledi. Operasyonda, Edirne'de meslekten ihraç edilen firari savcı, örgütün emniyet ve askeriyedeki sözde imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve başka illerde aranan toplam 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheliler; kimlik, cep telefonu, hafıza kartı ve flaş belleklerini imha etmeye ve saklamaya çalıştı. Şüphelilerden, eski öğretmen O.Y.'nin evinde yapılan aramada, Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni satın alınmış olduğu belirlendi. Evlerde ayrıca zulalanmış kağıt mendil ve tencere içerisine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve 1250 euro ile sahte kimlikler ele geçirildi. Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve talimatlar da ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, aralarında O.Y.'nin de bulunduğu 13'ü 27 Aralık'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sorguları tamamlanan 9 şüpheli de dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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